«Η νέα Βασιλίσσης Όλγας δε θα είναι prive δρόμος για τένις και καφέ»

Ο Δήμαρχος τα είχε τονίσει και από το βήμα του συνεδρίου Newsauto Talks, όπου είχε περιγράψει με σαφήνεια τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων και τις προοπτικές ενός έργου που μένει ημιτελές παρότι έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε πριν λίγο στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Press Talk ότι η καθυστέρηση δεν είναι τεχνική αλλά πλέον πολιτική. Από το 2021, μισό χιλιόμετρο δρόμου παραμένει κλειστό, με το κόστος να αγγίζει πλέον τα έξι εκατομμύρια ευρώ. Όπως τόνισε, κάθε φορά που τίθεται ερώτημα για την παράδοση του έργου, η απάντηση είναι πάντοτε «στο τέλος του μήνα», χωρίς ποτέ αυτό να υλοποιείται, δημιουργώντας εύλογη κόπωση στους πολίτες.

Η ανάπλαση δεν υλοποιείται από τον Δήμο αλλά από τον φορέα ανάπλασης, όμως ο Δήμαρχος δηλώνει το παρών διαρκώς. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σχεδόν μία ή δύο φορές τον μήνα στο σημείο, έχοντας καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο. Το μοναδικό εκκρεμές ζήτημα αφορά κάποιες πρόσθετες δομές που σχετίζονται με το τραμ, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει ότι πλέον «είναι θέμα χρόνου» η πλήρης λειτουργία. Παρόλα αυτά, κάθε επιπλέον καθυστέρηση δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, γιατί μιλάμε για έναν άξονα που έχει παραμείνει κλειστός για περισσότερο από πέντε χρόνια και έχει απορροφήσει ένα μεγάλο ποσό δημοσίου χρήματος...





