Ιδού το AUDI της… Audi με τους 680 ίππους
NEWSAUTO.GR

Ιδού το AUDI της… Audi με τους 680 ίππους

Η γερμανική φίρμα επιταχύνει στην κινεζική αγορά, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να ανατρέψει ισορροπίες και προσδοκίες.

Ιδού το AUDI της… Audi με τους 680 ίππους
Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της νέας υπομάρκας AUDI αποκλειστικά για την Κίνα, η Audi και η SAIC επιστρέφουν δυναμικά με ένα δεύτερο μοντέλο που προμηνύει εμπορική αντεπίθεση.

Το νέο AUDI E SUV concept έκανε το ντεμπούτο του στη Γκουανγκζού, προετοιμάζοντας το έδαφος για την έκδοση παραγωγής που αναμένεται το 2026 και θα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Κίνα.

Το σχεδιαστικό ύφος ακολουθεί το E5 Sportback, μεταφέροντας τις καθαρές επιφάνειες, τα φωτιστικά σώματα και τα ανάγλυφα φτερά σε ένα μεγαλύτερο, πιο επιβλητικό αμάξωμα.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης