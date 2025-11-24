Ιδού το AUDI της… Audi με τους 680 ίππους
Ιδού το AUDI της… Audi με τους 680 ίππους
Η γερμανική φίρμα επιταχύνει στην κινεζική αγορά, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να ανατρέψει ισορροπίες και προσδοκίες.
Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της νέας υπομάρκας AUDI αποκλειστικά για την Κίνα, η Audi και η SAIC επιστρέφουν δυναμικά με ένα δεύτερο μοντέλο που προμηνύει εμπορική αντεπίθεση.
Το νέο AUDI E SUV concept έκανε το ντεμπούτο του στη Γκουανγκζού, προετοιμάζοντας το έδαφος για την έκδοση παραγωγής που αναμένεται το 2026 και θα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Κίνα.
Το σχεδιαστικό ύφος ακολουθεί το E5 Sportback, μεταφέροντας τις καθαρές επιφάνειες, τα φωτιστικά σώματα και τα ανάγλυφα φτερά σε ένα μεγαλύτερο, πιο επιβλητικό αμάξωμα.
