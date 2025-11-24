Ιδού το AUDI της… Audi με τους 680 ίππους

Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της νέας υπομάρκας

αποκλειστικά για την Κίνα, η

και η SAIC επιστρέφουν δυναμικά

Το νέο AUDI E SUV concept έκανε το ντεμπούτο του στη Γκουανγκζού, προετοιμάζοντας το έδαφος για την έκδοση παραγωγής που αναμένεται το 2026 και θα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Κίνα.

Το σχεδιαστικό ύφος ακολουθεί το E5 Sportback, μεταφέροντας τις καθαρές επιφάνειες, τα φωτιστικά σώματα και τα ανάγλυφα φτερά σε ένα μεγαλύτερο, πιο επιβλητικό αμάξωμα.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







