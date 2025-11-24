Ρεκόρ με 22.800 αλκοτέστ – Πόσοι ήταν οι μεθυσμένοι;

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22.800 έλεγχοι αλκοτέστ, από τους οποίους προέκυψαν 387 παραβάσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι συνελήφθησαν 12 οδηγοί με ένδειξη αλκοτέστ πάνω από 0,60 mg/l.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε διάφορους οδικούς άξονες της περιοχής και συμμετείχαν οι ομάδες ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) καθώς και τα τμήματα τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σκοπός της δράσης ήταν η ενίσχυση της πρόληψης ατυχημάτων που σχετίζονται με την οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, ενόψει και της αυξημένης κυκλοφορίας που παρατηρείται εν όψει εορταστικών ή χειμερινών συνθηκών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως περίπου μία παράβαση ανά 59 ελέγχους (22.800 / 387 περίπου) καταγράφηκε, ενώ οι συλλήψεις 12 οδηγών με υψηλή ένδειξη αναδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμα ζήτημα με την οδήγηση υπό μέθη, αλλά τα νούμερα είναι πλέον πολύ πιο ενθαρρυντικά από το πρόσφατο παρελθόν. Από την ανακοίνωση της Αστυνομίας επισημαίνεται πως οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αυξημένη ένταση ώστε να διασφαλισθεί η οδική ασφάλεια.