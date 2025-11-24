Τι τρέχει με τα σύγχρονα φώτα των αυτοκινήτων;

Η οδήγηση τη νύχτα έχει μετατραπεί σε μια ολοένα και πιο δυσάρεστη εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια, οι προβολείς των αυτοκινήτων έγιναν τόσο έντονοι, τόσο «κοφτεροί», που συχνά μοιάζουν περισσότερο με προβολείς θεάτρου παρά με συστήματα φωτισμού οδικής κυκλοφορίας.