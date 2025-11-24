Από τα κινητά στα... αυτοκίνητα και με ρεκόρ
Η Xiaomi αποδεικνύει ότι η είσοδός της στην ηλεκτροκίνηση μόνο τυχαία δεν ήταν.
Η Xiaomi ανακοίνωσε μέσω Weibo ότι έσπασε το ορόσημο των 500.000 παραγόμενων οχημάτων, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα ως «νέο σημείο εκκίνησης για το μέλλον». Για μια εταιρεία που προέρχεται από τον χώρο των smartphones, η ταχύτητα εξέλιξης είναι εντυπωσιακή και την τοποθετεί ανάμεσα στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές EV στην Κίνα.
