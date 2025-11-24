Η Ferrari ανοίγει «σχολείο»

Το νέο κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τεχνολογική εκπαίδευση στην Εμίλια-Ρομάνια, συνδέοντας άμεσα τη θεωρητική γνώση με τις ανάγκες της βιομηχανίας και ενισχύοντας τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία.