Η Ferrari ανοίγει «σχολείο»
Η Ferrari ενισχύει τον ρόλο της στην εκπαίδευση και την τεχνική κατάρτιση, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη ενός νέου, δημόσιου εκπαιδευτικού κέντρου που θα φέρει το όνομα M-Tech Alfredo Ferrari.
Η Ferrari ενισχύει τον ρόλο της στην εκπαίδευση και την τεχνική κατάρτιση, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη ενός νέου, δημόσιου εκπαιδευτικού κέντρου που θα φέρει το όνομα M-Tech Alfredo Ferrari.
Το έργο είναι αφιερωμένο στον Ντίνο Φεράρι και παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο του πρόσφατου βιομηχανικού πλάνου της Ferrari. Οι πύλες του θα ανοίξουν το 2029, χρονιά που συμπίπτει με τα 100 χρόνια της Scuderia.
Το νέο κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τεχνολογική εκπαίδευση στην Εμίλια-Ρομάνια, συνδέοντας άμεσα τη θεωρητική γνώση με τις ανάγκες της βιομηχανίας και ενισχύοντας τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr