Οδηγούμε το νέο Jeep Compass στην Ισπανία - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Ορθολογισμός ή ανακατατάξεις; Προφανώς και τα δυο. Η Jeep δεν έχει περιθώρια να στοχεύσει λάθος. Το νέο Compass βουτά απευθείας στα βαθιά, σε μια εποχή που απαιτείται να προλάβει τις όποιες εξελίξεις.