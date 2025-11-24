Οδηγούμε το νέο Jeep Compass στην Ισπανία - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Οδηγούμε το νέο Jeep Compass στην Ισπανία - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Ορθολογισμός ή ανακατατάξεις; Προφανώς και τα δυο. Η Jeep δεν έχει περιθώρια να στοχεύσει λάθος. Το νέο Compass βουτά απευθείας στα βαθιά, σε μια εποχή που απαιτείται να προλάβει τις όποιες εξελίξεις.
UPD:
Η Jeep παρουσίασε τη νέα γενιά του Compass στη Βαρκελώνη, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο μια πλήρη ανανέωση του πιο εμπορικού της μοντέλου στην Ευρώπη.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα