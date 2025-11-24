Η αγέραστη Suzuki Hayabusa γίνεται «Special» το 2026
Η αγέραστη Suzuki Hayabusa γίνεται «Special» το 2026

Η Suzuki προχώρησε σε ήπιες βελτιώσεις και μια νέα Special Edition για την εμβληματική Hayabusa.

Η αγέραστη Suzuki Hayabusa γίνεται «Special» το 2026
Η Suzuki συνεχίζει την παράδοση της εμβληματικής Hayabusa και το 2026 παρουσιάζοντας ένα διακριτικό τεχνικό φρεσκάρισμα που κρατά το hyperbike στην αγορά. Η ανανεωμένη έκδοση έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ, αποδεικνύοντας πως η Suzuki δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει το διάσημο «γεράκι» της.

