Σοκ στην Formula 1: Αποκλείστηκαν οι δύο McLaren - Ανατροπή στο πρωτάθλημα
Ολική ανατροπή στο GP του Λας Βέγκας! Οι McLaren των Νόρις και Πιάστρι βρέθηκαν παράτυπες λόγω υπερβολικής φθοράς πατώματος και αποκλείστηκαν από τα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα!
Όπως είχατε διαβάσει πρώτοι στο newsauto.gr ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ διενεργούσε εκτεταμένους ελέγχους στα μονοθέσια της McLaren μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.
