Σοκ στην Formula 1: Αποκλείστηκαν οι δύο McLaren - Ανατροπή στο πρωτάθλημα

Ολική ανατροπή στο GP του Λας Βέγκας! Οι McLaren των Νόρις και Πιάστρι βρέθηκαν παράτυπες λόγω υπερβολικής φθοράς πατώματος και αποκλείστηκαν από τα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα!