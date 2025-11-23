Δεν πίνουν πια οι Έλληνες οδηγοί (;)
Δεν πίνουν πια οι Έλληνες οδηγοί (;)
Η εικόνα στους δρόμους της Αττικής αλλάζει με ρυθμό που πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητος.
Οι εντατικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, που πλέον έχουν γίνει καθημερινότητα, δείχνουν κάτι που δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς: οι Έλληνες οδηγοί πίνουν πολύ λιγότερο πριν πιάσουν τιμόνι.
