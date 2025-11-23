Ποιές είναι οι ποινές για τον οδηγό που έτρεχε με 230km/h μεθυσμένος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής.

Σε αυτή την περίπτωση, για την ταχύτητα άνω των 200 km/h, η ποινή φτάνει στα 2.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο και ακινητοποίηση του οχήματος με αφαίρεση πινακίδων για 60 ημέρες. Από την άλλη πλευρά, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε επίπεδα άνω του επιτρεπτού ορίου (0.60 mg/l) επιφέρει 1.200 ευρώ πρόστιμο, εξάμηνη αφαίρεση διπλώματος, εκ νέου ακινητοποίηση οχήματος, αλλά και ποινικές συνέπειες, που ανάλογα με την ένδειξη του αλκοτέστ μπορεί να φτάσουν μέχρι και σε ποινή φυλάκισης.

