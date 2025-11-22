Η Chery σαρώνει τα βραβεία
Η Chery σαρώνει τα βραβεία
Με έναν εντυπωσιακό συνδυασμό τεχνολογίας, πρακτικότητας και τιμής, το Chery Tiggo 8 αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» από το Carwow.
UPD:
Το Carwow, «αδελφικό» μέσο του Auto Express, απένειμε τον κορυφαίο τίτλο της σεζόν στο νέο Chery Tiggo 8, μετά την εξαιρετική επίδοση του μοντέλου στους τομείς της ευελιξίας, της τεχνολογικής υπεροχής και της οικονομικής πρότασης που προσφέρει.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα