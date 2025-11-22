Η Chery σαρώνει τα βραβεία

Το Carwow, «αδελφικό» μέσο του Auto Express, απένειμε τον κορυφαίο τίτλο της σεζόν στο νέο Chery Tiggo 8, μετά την εξαιρετική επίδοση του μοντέλου στους τομείς της ευελιξίας, της τεχνολογικής υπεροχής και της οικονομικής πρότασης που προσφέρει.