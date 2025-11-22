Η Chery σαρώνει τα βραβεία
Με έναν εντυπωσιακό συνδυασμό τεχνολογίας, πρακτικότητας και τιμής, το Chery Tiggo 8 αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» από το Carwow.

Το Carwow, «αδελφικό» μέσο του Auto Express, απένειμε τον κορυφαίο τίτλο της σεζόν στο νέο Chery Tiggo 8, μετά την εξαιρετική επίδοση του μοντέλου στους τομείς της ευελιξίας, της τεχνολογικής υπεροχής και της οικονομικής πρότασης που προσφέρει.

