Αυτοκίνητα, ιπτάμενες συσκευές και ρομπότ
Αυτοκίνητα, ιπτάμενες συσκευές και ρομπότ
H Xpeng παρουσίασε στη μεγάλη έκθεση της Κίνας την πλήρη γκάμα των δραστηριοτήτων της.
UPD:
Η Xpeng αυτο-προσδιορίζεται ως μια εταιρεία τεχνολογίας που κατασκευάζει και αυτοκίνητα και όχι ως κατασκευαστής αυτοκινήτων που ασχολείται και με την τεχνολογία. Αυτό φαίνεται και από την προσέγγισή της αλλά και από την γκάμα των προϊόντων της που παρουσιάστηκε στη μεγάλη έκθεση της Guangzhou. Μεγαλούπολη στην οποία άλλωστε είναι και η έδρα της εταιρείας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ;
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ;
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα