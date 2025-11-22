Αυτοκίνητα, ιπτάμενες συσκευές και ρομπότ

Η Xpeng αυτο-προσδιορίζεται ως μια εταιρεία τεχνολογίας που κατασκευάζει και αυτοκίνητα και όχι ως κατασκευαστής αυτοκινήτων που ασχολείται και με την τεχνολογία. Αυτό φαίνεται και από την προσέγγισή της αλλά και από την γκάμα των προϊόντων της που παρουσιάστηκε στη μεγάλη έκθεση της Guangzhou. Μεγαλούπολη στην οποία άλλωστε είναι και η έδρα της εταιρείας.