Ακτινοβολία στα ηλεκτρικά - Μύθος ή πραγματικότητα;
Νέα έρευνα του γερμανικού BfS σε συνεργασία με τον ADAC ξεκαθαρίζει τι ισχύει πραγματικά για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στα αυτοκίνητα και αν τα ηλεκτρικά οχήματα παράγουν περισσότερη ακτινοβολία από τα συμβατικά.

Το ομοσπονδιακό γραφείο ακτινοπροστασίας της Γερμανίας (BfS) εξέτασε 14 αυτοκίνητα –ηλεκτρικά και θερμικά– καταγράφοντας 975.000 σημεία δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Μετρήσεις έγιναν από τον χώρο των ποδιών μέχρι την περιοχή της κεφαλής, σε φάσεις επιτάχυνσης, επιβράδυνσης και ρελαντί.

