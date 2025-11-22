Ακτινοβολία στα ηλεκτρικά - Μύθος ή πραγματικότητα;

Νέα έρευνα του γερμανικού BfS σε συνεργασία με τον ADAC ξεκαθαρίζει τι ισχύει πραγματικά για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στα αυτοκίνητα και αν τα ηλεκτρικά οχήματα παράγουν περισσότερη ακτινοβολία από τα συμβατικά.