Οδηγούμε το νέο Mazda 6e στην Αθηναϊκή Ριβιέρα - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα

Το 2025 σηματοδοτεί το ξεκίνημα μίας νέας εποχής για τη Mazda, όντας η χρονιά στην οποία αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα προς την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στην ευρωπαϊκή αγορά.