Οδηγούμε το νέο Mazda 6e στην Αθηναϊκή Ριβιέρα - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
Οδηγούμε το νέο Mazda 6e στην Αθηναϊκή Ριβιέρα - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
Η Mazda μπαίνει δυναμικά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης και στην Ευρώπη, λανσάροντας μία premium ναυαρχίδα, η οποία μας συστήνει το «Quiet Luxury».
Το 2025 σηματοδοτεί το ξεκίνημα μίας νέας εποχής για τη Mazda, όντας η χρονιά στην οποία αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα προς την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στην ευρωπαϊκή αγορά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα