Οδηγούμε το νέο Mazda 6e στην Αθηναϊκή Ριβιέρα - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε το νέο Mazda 6e στην Αθηναϊκή Ριβιέρα - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα

Η Mazda μπαίνει δυναμικά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης και στην Ευρώπη, λανσάροντας μία premium ναυαρχίδα, η οποία μας συστήνει το «Quiet Luxury».

Οδηγούμε το νέο Mazda 6e στην Αθηναϊκή Ριβιέρα - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
Το 2025 σηματοδοτεί το ξεκίνημα μίας νέας εποχής για τη Mazda, όντας η χρονιά στην οποία αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα προς την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης