Morbidelli T1002VX: Χιλιάρι adventure αποφασισμένο να σε πάει παντού
Morbidelli T1002VX: Χιλιάρι adventure αποφασισμένο να σε πάει παντού
Η Morbidelli φέρνει στην Ελλάδα την πρώτη της μεγάλη adventure μοτοσικλέτα και υπόσχεται ταξίδια, εξορμήσεις και εξερευνήσεις χωρίς συμβιβασμούς.
Η κατηγορία των μεγάλων adventure είναι εδώ και χρόνια το «ιερό δισκοπότηρο» των μοτοσικλετών. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η πιο επιθυμητή κατηγορία μοτοσικλετών για κάθε αναβάτη που αγαπά τα ταξίδια και την ελευθερία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα