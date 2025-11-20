Ιδού το πιο φθηνό 4×4 που έρχεται στην Ευρώπη
Ιδού το πιο φθηνό 4×4 που έρχεται στην Ευρώπη
Με turbo κινητήρα 252 ίππων και προσιτή τιμή, αυτό το σκληροτράχηλο SUVεπιχειρεί να ταράξει τα νερά μίας κατηγορίας που κυριαρχείται από ακριβά αυτοκίνητα.
Ένας νέος, απρόσμενος πρωταγωνιστής λανσάρεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην ισπανική αγορά. Ο λόγος για το σκληροτράχηλο off-road SUV, Yooudooo 6, το οποίο κάνει επίσημα την εμφάνισή του με τη φιλοδοξία να προσφέρει αυθεντικές εκτός δρόμου δυνατότητες σε τιμή που θυμίζει… άλλες εποχές.
