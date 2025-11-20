Ιδού το πιο φθηνό 4×4 που έρχεται στην Ευρώπη

Ένας νέος, απρόσμενος πρωταγωνιστής λανσάρεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην ισπανική αγορά. Ο λόγος για το σκληροτράχηλο off-road SUV, Yooudooo 6, το οποίο κάνει επίσημα την εμφάνισή του με τη φιλοδοξία να προσφέρει αυθεντικές εκτός δρόμου δυνατότητες σε τιμή που θυμίζει… άλλες εποχές.