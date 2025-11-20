Ιδού το πιο φθηνό 4×4 που έρχεται στην Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Ιδού το πιο φθηνό 4×4 που έρχεται στην Ευρώπη

Με turbo κινητήρα 252 ίππων και προσιτή τιμή, αυτό το σκληροτράχηλο SUVεπιχειρεί να ταράξει τα νερά μίας κατηγορίας που κυριαρχείται από ακριβά αυτοκίνητα.

Ιδού το πιο φθηνό 4×4 που έρχεται στην Ευρώπη
UPD:
Ένας νέος, απρόσμενος πρωταγωνιστής λανσάρεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην ισπανική αγορά. Ο λόγος για το σκληροτράχηλο off-road SUV, Yooudooo 6, το οποίο κάνει επίσημα την εμφάνισή του με τη φιλοδοξία να προσφέρει αυθεντικές εκτός δρόμου δυνατότητες σε τιμή που θυμίζει… άλλες εποχές.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης