Ηλεκτρικό ή βενζίνη; Ποιo είναι η πιο φθηνό στην Ελλάδα;

Μετά από καιρό αναμονής και εξέλιξης η Porsche παρουσίασε χθες την αμιγώς ηλεκτρική Cayenne. Ένα αυτοκίνητο που έρχεται να αλλάξει την ροή των γεγονότων στη γερμανική μάρκα, με τεχνικά χαρακτηριστικά και πολυτέλεια που καθηλώνουν.