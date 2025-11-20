Οδηγούμε τα BYD Atto 2 DM-i και Atto 2 Comfort στην Ισπανία

Η πορεία της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά θυμίζει αλυσιδωτή αντίδραση: κάθε νέο της μοντέλο οδηγεί στο επόμενο βήμα, κάθε τεχνολογική εξέλιξη ενεργοποιεί έναν ακόμα κρίκο στο σύστημα. Δεν είναι τυχαίο πως μέσα σε λίγα μόλις χρόνια έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη παγκοσμίως κατασκευάστρια εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων, ξεπερνώντας σε ταξινομήσεις κολοσσούς της ευρωπαϊκής αγοράς.