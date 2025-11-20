ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η ηρεμία στα headquarters, η έξαρση στους dealers και ο σαρωτικός Στήβ

• Στην ελληνική αγορά του αυτοκινήτου κάτι δεν πάει… παράλληλα. Οι εισαγωγείς -για την ώρα- ζουν σε απόλυτη ηρεμία. Ενώ οι dealers βρίσκονται σε απόλυτη έξαρση.



• Όχι λόγω πωλήσεων. Πιέζονται, κυνηγιούνται, διεκδικούνται, τάζονται.



• Οι νέοι παίκτες από την Κίνα, που ήρθαν, μπήκαν και θέλουν μερίδιο και ψάχνουν dealer με το τηλεσκόπιο.

• Και όχι οποιονδήποτε dealer αλλά με βιτρίνα, με χώρο, με λίστα πελατών και με όρεξη.



• Από την Αθήνα μέχρι την Ξάνθη και από την Πάτρα μέχρι τη Λαμία, τα ραντεβού δίνουν και παίρνουν. Όλοι μιλούν με όλους.

• Και όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι από το… πάτωμα για να το κάνουν κινέζικο έδαφος.



• Άλλοι θέλουν να το εντάξουν στο υπάρχον. Άλλοι λένε «άνοιξε καινούργιο». Άλλοι τάζουν τρελά μπόνους που τελειώνουν πριν ξεκινήσουν.



• Και κυρίως στην επαρχία, που οι υποσχέσεις δεν έχουν πάντα και την ίδια βαρύτητα.

• Και κάπου εκεί ξεκινά η άβολη αλήθεια. Μου σφυρίζετε (και το ξέρω): Εισαγωγική ήδη κόβει dealers από το δίκτυό της επειδή συνεργάστηκαν με Κινέζους. (don’t call me pls)

• Το λένε και το εννοούν: «Αν πας με τον καινούργιο, κόβεσαι από τον παλιό.»



• Για κάποιους αυτές οι συνεργασίες είναι κόκκινη γραμμή. Για άλλους είναι η νέα εποχή.

• Ξέρουμε ποιοι, πού, πότε, αλλά να μας δώσετε λίγο να το διασταυρώσουμε πρώτα.

• Ο νέος είναι ωραίος λοιπόν και έχει οικονομικότερο προϊόν (συνήθως). Αλλά ο παλιός… είναι αλλιώς.



• Και ο dealer τώρα πρέπει να κινηθεί και να πάρει τη σωστή απόφαση στο δίλημμα. Γιατί αν δεν επιλέξει σωστά, θα του μείνει η γωνιά χωρίς ταμπέλα.

• Σαρωτικός ο Στήβ, ακούω. Αφού έφτιαξε το στρατηγείο –όμως με διαρκή αναζήτηση σε αξιωματικούς και στρατιώτες– κόβει Automotivo στην Κηφισίας, Autoprofit στη Συγγρού και τη Ντένη με την Teoren…



• Ε, οκ, τη Ντένη το περιμέναμε. Φαντάζομαι ούτε και η ίδια θα ήθελε αυτή την… παρά φύσιν συνέχεια, αν και οι μπίζνες είναι μπίζνες.



• Αλλά μπίζνες χωρίς συναίσθημα δεν… και στην περίπτωση του Περιστερίου αυτό χάθηκε προ τριετίας με τους Γάλλους, που τόσο αγάπησε…



• Η Ντένη, που μαθαίνω ότι βρίσκεται τώρα στην Κίνα και το ψάχνει… Αλλά ακόμα δεν το έχει βρει οριστικά.



• Μάλλον βρήκε κάτι, αλλά δεν το βρήκε τελικά, όπως άλλωστε συμβαίνει πολύ συχνά με τους φίλους μας του Κινέζους.



• Και τώρα φλερτάρει με κάτι άλλο, που ήδη είναι εδώ, αλλά αλλιώς… (don’t call me pls).

• Οι… έρωτες, όσο κι αν γράφουν χιλιόμετρα πάνω τους, κάποια στιγμή αλλάζουν. Το ίδιο και οι έρωτες των συνεργασιών.



• Άμεση λοιπόν αντίδραση Τάκη Θ. με Κυριακούδη, που σκάντζαρε τα μαγαζιά με Renault – Dacia…

• Το κτίριο της Automotivo σε άλλον νοικιάστηκε… στον Σταύρος Τ. των +150 εκ. κερδών και το κάνει Volvo.



• Και η Volvo πιο πάνω; έκπληξη… (don’t call me pls).

• Σηκώνει κεφάλι η Skoda με Ανδρέα Χ., ενώ η Audi αρχίζει να γκαζώνει με Q3… θα έχει ενδιαφέρον το 2026 για Kosmocar!



• Τελικά δεν ήθελε κόπο. Ανδρέα ήθελε…

• Στο μεταξύ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ξανασηκώνουν μανίκια στους θερμικούς και το σκωτσέζικο ντους συνεχίζεται για την αγορά μας…



• Εμ, σας τα είχε γράψει το newsauto, τότε που οι περισσότεροι έδειχναν τον μονόδρομο της ηλεκτροκίνησης…



• Και τα γράφουμε, όντας στη σωστή πλευρά της ενημέρωσης: η αγορά δεν ακολουθεί τα διατάγματα, ο οδηγός δεν μεταμορφώνεται με νομοθεσίες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν να λειτουργούν κόντρα στην οικονομική πραγματικότητα.

• Αφήνω και αυτό: τι παίζει με Jameel Motors και με GAC – Inchcape Hellas;

• Και μάλλον αυτή θα είναι μόνο η αρχή (don’t call me pls)

• Να και το βρετανοαραβικό χρήμα…

• Κλείνοντας… ζεσταίνεται πάλι το θέμα Ford. Προσεχώς περισσότερα…

• Πάμε δυνατά, και προπάντων με αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πελάτες και (εμείς) στους αναγνώστες!

ΤΤ

