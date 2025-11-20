ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η ηρεμία στα headquarters, η έξαρση στους dealers και ο σαρωτικός Στήβ
NEWSAUTO.GR

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η ηρεμία στα headquarters, η έξαρση στους dealers και ο σαρωτικός Στήβ

Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται ποτέ. Κερδίζεται με μικρές πράξεις, με συνέπεια, με καθαρό λόγο και με σταθερότητα στον χρόνο.

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η ηρεμία στα headquarters, η έξαρση στους dealers και ο σαρωτικός Στήβ

Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται ποτέ. Κερδίζεται με μικρές πράξεις, με συνέπεια, με καθαρό λόγο και με σταθερότητα στον χρόνο.

• Στην ελληνική αγορά του αυτοκινήτου κάτι δεν πάει… παράλληλα. Οι εισαγωγείς -για την ώρα- ζουν σε απόλυτη ηρεμία. Ενώ οι dealers βρίσκονται σε απόλυτη έξαρση.

• Όχι λόγω πωλήσεων. Πιέζονται, κυνηγιούνται, διεκδικούνται, τάζονται.

• Οι νέοι παίκτες από την Κίνα, που ήρθαν, μπήκαν και θέλουν μερίδιο και ψάχνουν dealer με το τηλεσκόπιο.

• Και όχι οποιονδήποτε dealer αλλά με βιτρίνα, με χώρο, με λίστα πελατών και με όρεξη.

• Από την Αθήνα μέχρι την Ξάνθη και από την Πάτρα μέχρι τη Λαμία, τα ραντεβού δίνουν και παίρνουν. Όλοι μιλούν με όλους.

• Και όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι από το… πάτωμα για να το κάνουν κινέζικο έδαφος.

• Άλλοι θέλουν να το εντάξουν στο υπάρχον. Άλλοι λένε «άνοιξε καινούργιο». Άλλοι τάζουν τρελά μπόνους που τελειώνουν πριν ξεκινήσουν.

• Και κυρίως στην επαρχία, που οι υποσχέσεις δεν έχουν πάντα και την ίδια βαρύτητα.

• Και κάπου εκεί ξεκινά η άβολη αλήθεια. Μου σφυρίζετε (και το ξέρω): Εισαγωγική ήδη κόβει dealers από το δίκτυό της επειδή συνεργάστηκαν με Κινέζους. (don’t call me pls)

• Το λένε και το εννοούν: «Αν πας με τον καινούργιο, κόβεσαι από τον παλιό.»

• Για κάποιους αυτές οι συνεργασίες είναι κόκκινη γραμμή. Για άλλους είναι η νέα εποχή.

 Ξέρουμε ποιοι, πού, πότε, αλλά να μας δώσετε λίγο να το διασταυρώσουμε πρώτα.

 Ο νέος είναι ωραίος λοιπόν και έχει οικονομικότερο προϊόν (συνήθως). Αλλά ο παλιός… είναι αλλιώς.

• Και ο dealer τώρα πρέπει να κινηθεί και να πάρει τη σωστή απόφαση στο δίλημμα. Γιατί αν δεν επιλέξει σωστά, θα του μείνει η γωνιά χωρίς ταμπέλα.

• Σαρωτικός ο Στήβ, ακούω. Αφού έφτιαξε το στρατηγείο –όμως με διαρκή αναζήτηση σε αξιωματικούς και στρατιώτες– κόβει Automotivo στην Κηφισίας, Autoprofit στη Συγγρού και τη Ντένη με την Teoren…

• Ε, οκ, τη Ντένη το περιμέναμε. Φαντάζομαι ούτε και η ίδια θα ήθελε αυτή την… παρά φύσιν συνέχεια, αν και οι μπίζνες είναι μπίζνες.

• Αλλά μπίζνες χωρίς συναίσθημα δεν… και στην περίπτωση του Περιστερίου αυτό χάθηκε προ τριετίας με τους Γάλλους, που τόσο αγάπησε…

• Η Ντένη, που μαθαίνω ότι βρίσκεται τώρα στην Κίνα και το ψάχνει… Αλλά ακόμα δεν το έχει βρει οριστικά.

• Μάλλον βρήκε κάτι, αλλά δεν το βρήκε τελικά, όπως άλλωστε συμβαίνει πολύ συχνά με τους φίλους μας του Κινέζους.

• Και τώρα φλερτάρει με κάτι άλλο, που ήδη είναι εδώ, αλλά αλλιώς… (don’t call me pls).

• Οι… έρωτες, όσο κι αν γράφουν χιλιόμετρα πάνω τους, κάποια στιγμή αλλάζουν. Το ίδιο και οι έρωτες των συνεργασιών.

• Άμεση λοιπόν αντίδραση Τάκη Θ. με Κυριακούδη, που σκάντζαρε τα μαγαζιά με Renault – Dacia…

• Το κτίριο της Automotivo σε άλλον νοικιάστηκε… στον Σταύρος Τ. των +150 εκ. κερδών και το κάνει Volvo.

• Και η Volvo πιο πάνω; έκπληξη… (don’t call me pls).

• Σηκώνει κεφάλι η Skoda με Ανδρέα Χ., ενώ η Audi αρχίζει να γκαζώνει με Q3… θα έχει ενδιαφέρον το 2026 για Kosmocar!

• Τελικά δεν ήθελε κόπο. Ανδρέα ήθελε…

• Στο μεταξύ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ξανασηκώνουν μανίκια στους θερμικούς και το σκωτσέζικο ντους συνεχίζεται για την αγορά μας…

• Εμ, σας τα είχε γράψει το newsauto, τότε που οι περισσότεροι έδειχναν τον μονόδρομο της ηλεκτροκίνησης…

• Και τα γράφουμε, όντας στη σωστή πλευρά της ενημέρωσης: η αγορά δεν ακολουθεί τα διατάγματα, ο οδηγός δεν μεταμορφώνεται με νομοθεσίες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν να λειτουργούν κόντρα στην οικονομική πραγματικότητα.

• Αφήνω και αυτό: τι παίζει με Jameel Motors και με GAC – Inchcape Hellas;

• Και μάλλον αυτή θα είναι μόνο η αρχή (don’t call me pls)

• Να και το βρετανοαραβικό χρήμα…

• Κλείνοντας… ζεσταίνεται πάλι το θέμα Ford. Προσεχώς περισσότερα…

• Πάμε δυνατά, και προπάντων με αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πελάτες και (εμείς) στους αναγνώστες!

ΤΤ

Πολλές ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

• Το Off The Record αποκλειστικό τηλέφωνο της Πίσω Κίνησης για ότι SMS θέλετε – 6937358247
• Το Off The Record email της Πίσω Κίνησης για ότι θέλετε –  pisokinisi@newsauto.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης