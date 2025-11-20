Αποστέλλονται οι κλήσεις από τις κάμερες στο gov.gr

Χαρακτηριστικά αυτά που είπε ο ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οτι πάνω από 100 κλήσεις την ημέρα φτάνουν στους παραβάτες μέσω της ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr — και μόνο από την Αττική Οδό.

Ο κος Κυρανάκης έδωσε και ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στο συνέδριο newsauto talks, πως μέχρι πρότινος η διαδικασία αποστολής των κλήσεων θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι χρόνια. Αυτό το χάσμα στον χρόνο ένδειξης και επιβολής της παράβασης καταδεικνύει τη ραγδαία εξέλιξη στην ψηφιοποίηση της κυκλοφοριακής επιτήρησης.

Παράλληλα, τα υψηλής τεχνολογίας «ματάκια» δεν περιορίζονται στην ταχύτητα αποστολής ειδοποιήσεων. Μεταξύ των νέων λειτουργιών είναι η παρακολούθηση παράβασης εισόδου σε λεωφορειολωρίδες και η παράνομη στάθμευση, μέσω περίπου 600 καμερών που θα τοποθετηθούν στο πίσω μέρος λεωφορείων.





