Η μάρκα με την εκρηκτική άνοδο - Ποια είναι και που στοχεύει;
NEWSAUTO.GR

Η μάρκα με την εκρηκτική άνοδο - Ποια είναι και που στοχεύει;

Η μεγάλη εταιρεία ανεβαίνει ταχύτατα στην Ευρώπη, με νέο εργοστάσιο στην Ουγγαρία και σχέδιο για 2.000 σημεία πώλησης μέσα στο 2026.

Η μάρκα με την εκρηκτική άνοδο - Ποια είναι και που στοχεύει;
UPD:
Η κινεζική BYD δεν πατάει φρένο στην ευρωπαϊκή της επέκταση, παρά τους επιπλέον δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά μοντέλα. Ήδη δραστηριοποιείται σε 29 αγορές και αναμένεται να ολοκληρώσει το 2025 με περίπου 1.000 σημεία λιανικής σε όλη την ήπειρο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης