Η μάρκα με την εκρηκτική άνοδο - Ποια είναι και που στοχεύει;

Η κινεζική BYD δεν πατάει φρένο στην ευρωπαϊκή της επέκταση, παρά τους επιπλέον δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά μοντέλα. Ήδη δραστηριοποιείται σε 29 αγορές και αναμένεται να ολοκληρώσει το 2025 με περίπου 1.000 σημεία λιανικής σε όλη την ήπειρο.