Το κύκνειο άσμα ενός μύθου

Η Audi ετοιμάζεται να πει το μεγάλο «αντίο» σε έναν θρύλο. Ο διάσημος πεντακύλινδρος 2.5 TFSI κινητήρας, που για δεκαετίες αποτέλεσε σήμα κατατεθέν των πιο καυτών RS μοντέλων, ετοιμάζεται να αποσυρθεί.