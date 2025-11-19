Αυτά είναι τα ασφαλέστερα νέα αυτοκίνητα - Εκπλήξεις...

Το Euro NCAP ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης δοκιμαστικής σειράς της για το 2025, με 23 νέα μοντέλα να αξιολογούνται λίγο πριν τις αυστηρότερες δοκιμές του 2026.