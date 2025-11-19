Αυτά είναι τα ασφαλέστερα νέα αυτοκίνητα - Εκπλήξεις...
Αυτά είναι τα ασφαλέστερα νέα αυτοκίνητα - Εκπλήξεις...
Το Euro NCAP ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης δοκιμαστικής σειράς της για το 2025, με 23 νέα μοντέλα να αξιολογούνται λίγο πριν τις αυστηρότερες δοκιμές του 2026.
UPD:
Το Euro NCAP παρουσίασε τα αποτελέσματα της πιο εκτεταμένης φετινής αξιολόγησης, εξετάζοντας 23 νέα αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας – από ηλεκτρικά SUV και crossover μέχρι πολυτελή coupé και οικογενειακά επταθέσια.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα