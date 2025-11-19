Ιδού η ολοκαίνουργια, ηλεκτρική Porsche Cayenne

Πάνε περισσότερα από 20 χρόνια από την αποκάλυψη της πρώτης Cayenne, η οποία τότε αποτέλεσε ένα ρηξικέλευθο βήμα για την Porsche. Έκτοτε, το πρώτο SUV της μάρκας έχει γράψει τη δική του μοναδική ιστορία στην αυτοκίνηση, η οποία θα συνεχιστεί και με την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.