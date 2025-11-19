Ελαφρύτερο και έτοιμο για το Ράλι Ντακάρ το νέο Ducati DesertX
Ελαφρύτερο και έτοιμο για το Ράλι Ντακάρ το νέο Ducati DesertX
Η Ducati αποκάλυψε στην EICMA τη νέα DesertX η οποία θα κάνει ντεμπούτο στις αγορές το καλοκαίρι του 2026.
Ένα από τα μοντέλα που μας απασχόλησαν στη φετινή EICMA στο Μιλάνο ήταν η ολοκαίνουργια Ducati DesertX, η οποία θα φτάσει στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες το καλοκαίρι του 2026.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα