Δοκιμάζουμε το υβριδικό Chery Tiggo 4 με τη σούπερ τιμή στην Ελλάδα
Με μόλις 23 χιλιάρικα, 12 χρόνια εγγυήσεων και ένα ψαγμένο full υβριδικό σύστημα, το Tiggo 4 βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για την πιο έξυπνη αγορά στα σύγχρονα B-SUV.
Ζώντας μέσα στην «κινεζική καταιγίδα» των τελευταίων μηνών, η πληθώρα νέων μοντέλων και ονομάτων που εμφανίζονται από παντού είναι σίγουρο ότι έχουν κάπου μπερδέψει τον Έλληνα καταναλωτή. Και ίσως να αδικούν κάποιες μάρκες και μερικά μοντέλα, τα οποία μέσα στον γενικό χαμό μπορεί να περάσουν απαρατήρητα και κάτω από το αγοραστικό «ραντάρ» του Έλληνα καταναλωτή.
