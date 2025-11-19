Δοκιμάζουμε το υβριδικό Chery Tiggo 4 με τη σούπερ τιμή στην Ελλάδα

Ζώντας μέσα στην «κινεζική καταιγίδα» των τελευταίων μηνών, η πληθώρα νέων μοντέλων και ονομάτων που εμφανίζονται από παντού είναι σίγουρο ότι έχουν κάπου μπερδέψει τον Έλληνα καταναλωτή. Και ίσως να αδικούν κάποιες μάρκες και μερικά μοντέλα, τα οποία μέσα στον γενικό χαμό μπορεί να περάσουν απαρατήρητα και κάτω από το αγοραστικό «ραντάρ» του Έλληνα καταναλωτή.