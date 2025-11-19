Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Jeep Recon
Ένα ηλεκτρικό SUV που παντρεύει απόλυτη δύναμη και high-tech ακρίβεια, φέρνοντας τη θρυλική off-road ταυτότητα της Jeep σε νέα εποχή.

Το ολοκαίνουργιο Jeep Recon εισβάλλει δυναμικά στη σκηνή ως το μοναδικό αμιγώς ηλεκτρικό SUV με πιστοποίηση Trail Rated, αποδεικνύοντας πως η ηλεκτροκίνηση όχι μόνο δεν υπονομεύει την off-road ικανότητα, αλλά την απογειώνει.

Χτισμένο σε αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα, το Recon υπόσχεται επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες: 650 ίππους, 840 Nm ροπής και επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, με ηλεκτρική αυτονομία έως 450 χλμ.

