Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Jeep Recon

Το ολοκαίνουργιο Jeep Recon εισβάλλει δυναμικά στη σκηνή ως το μοναδικό αμιγώς ηλεκτρικό SUV με πιστοποίηση Trail Rated, αποδεικνύοντας πως η ηλεκτροκίνηση όχι μόνο δεν υπονομεύει την off-road ικανότητα, αλλά την απογειώνει.

Χτισμένο σε αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα, το Recon υπόσχεται επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες: 650 ίππους, 840 Nm ροπής και επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, με ηλεκτρική αυτονομία έως 450 χλμ. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







