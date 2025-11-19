Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Jeep Recon
Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Jeep Recon
Ένα ηλεκτρικό SUV που παντρεύει απόλυτη δύναμη και high-tech ακρίβεια, φέρνοντας τη θρυλική off-road ταυτότητα της Jeep σε νέα εποχή.
Ένα ηλεκτρικό SUV που παντρεύει απόλυτη δύναμη και high-tech ακρίβεια, φέρνοντας τη θρυλική off-road ταυτότητα της Jeep σε νέα εποχή.
Το ολοκαίνουργιο Jeep Recon εισβάλλει δυναμικά στη σκηνή ως το μοναδικό αμιγώς ηλεκτρικό SUV με πιστοποίηση Trail Rated, αποδεικνύοντας πως η ηλεκτροκίνηση όχι μόνο δεν υπονομεύει την off-road ικανότητα, αλλά την απογειώνει.
Χτισμένο σε αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα, το Recon υπόσχεται επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες: 650 ίππους, 840 Nm ροπής και επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, με ηλεκτρική αυτονομία έως 450 χλμ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα