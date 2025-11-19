Πολωνία vs Ρωσίας: Ποιος βγαίνει κερδισμένος από έναν πόλεμο;

Η ιστορία της Πολωνίας είναι χαραγμένη με στιγμές συλλογικής τραγωδίας και παροιμιώδους αντίστασης. Υπήρξε μία από τις πιο τραυματισμένες και πιο ταλαιπωρημένες χώρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αντικείμενο μιας ντροπιαστικής συναλλαγής και ενός ανελέητου διαμελισμού μεταξύ Γερμανών και Σοβιετικών. Και μαζί ένα πεδίο σκληρών αντιπαραθέσεων και παράλογων ακροτήτων (από τα γκέτο της Βαρσοβίας έως το απάνθρωπο Κατίν).