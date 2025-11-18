Οι Κινέζοι βάζουν φρένο στα πολλά γκάζια

Η Κίνα εξετάζει ρύθμιση που θα περιορίζει την επιτάχυνση των νέων αυτοκινήτων στα 5 δευτερόλεπτα από στάση, με στόχο τη μείωση ατυχημάτων – αφήνοντας όμως «παράθυρο» για όσους θέλουν πλήρη ισχύ.