Οι Κινέζοι βάζουν φρένο στα πολλά γκάζια
NEWSAUTO.GR

Οι Κινέζοι βάζουν φρένο στα πολλά γκάζια

Η Κίνα εξετάζει ρύθμιση που θα περιορίζει την επιτάχυνση των νέων αυτοκινήτων στα 5 δευτερόλεπτα από στάση, με στόχο τη μείωση ατυχημάτων – αφήνοντας όμως «παράθυρο» για όσους θέλουν πλήρη ισχύ.

Οι Κινέζοι βάζουν φρένο στα πολλά γκάζια
UPD:
Το κινεζικό Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας επεξεργάζεται νέο κανονισμό που προβλέπει ελάχιστο χρόνο επιτάχυνσης 5 δευτερολέπτων για τα 0–100 χλμ./ώρα σε όλα τα νέα αυτοκίνητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης