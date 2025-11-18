DFSK Black Friday: Το DFSK 500 με όφελος 2.900 ευρώ!
NEWSAUTO.GR

DFSK Black Friday: Το DFSK 500 με όφελος 2.900 ευρώ!

Η απόκτηση ενός DFSK 500 γίνεται ακόμα πιο εύκολη, χάρη στη νέα προσφορά Black Friday.

DFSK Black Friday: Το DFSK 500 με όφελος 2.900 ευρώ!
Το DFSK 500 είναι ένα νεανικό C-SUV με μήκος 4,38 μέτρων, άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές και πλούσιο εξοπλισμό. Με κινητήρα βενζίνης 1.500 κυβικών και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, δίνει τη λύση σε όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και άνετο οικογενειακό αυτοκίνητο σε μια προσιτή τιμή.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης