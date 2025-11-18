DFSK Black Friday: Το DFSK 500 με όφελος 2.900 ευρώ!

Το DFSK 500 είναι ένα νεανικό C-SUV με μήκος 4,38 μέτρων, άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές και πλούσιο εξοπλισμό. Με κινητήρα βενζίνης 1.500 κυβικών και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, δίνει τη λύση σε όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και άνετο οικογενειακό αυτοκίνητο σε μια προσιτή τιμή.