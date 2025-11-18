Ερχονται τα τέσσερα STOP...

Και όμως είναι ένα μέτρο το οποίο όπου έχει εφαρμοστεί έχει πάρα πολλά θετικά στην διευθέτηση της κυκλοφορίας και την βελτίωση της ασφάλειας ενώ είναι και μία φθηνή λύση για να αποφευχθούν τα φανάρια ή οι ανεφάρμοστοι κυκλικοί κόμβοι.

Η ιδέα της διασταύρωσης όπου όλοι οι οδηγοί υποχρεώνονται να σταματήσουν πριν προχωρήσουν δεν είναι νέα. Εμφανίστηκε και δοκιμάστηκε μαζικά στην Αμερική τον 20ό αιώνα ως φτηνή, απλή λύση για αστικές και προαστιακές διασταυρώσεις όπου η τοποθέτηση φαναριών δεν ήταν δικαιολογημένη.