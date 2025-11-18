Ερχονται τα τέσσερα STOP...
Εφαρμόζεται στο εξωτερικό και αποτελεί μία έξυπνη και φτηνή ιδέα για τακτοποίηση της κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές. Μπορεί όμως να εφαρμοστεί στην άναρχη κυκλοφορία της Αθήνας;
Σε μία χώρα όπως η δική μας, όπου η παραχώρηση προτεραιότητας μέσω της πινακίδας STOP είναι ακόμα ένα ζήτημα προς συζήτηση, το να βάλουμε τέτοιες πινακίδες και στις τέσσερις πλευρές μιας διασταύρωσης μοιάζει με έργο επιστημονικής φαντασίας.
Και όμως είναι ένα μέτρο το οποίο όπου έχει εφαρμοστεί έχει πάρα πολλά θετικά στην διευθέτηση της κυκλοφορίας και την βελτίωση της ασφάλειας ενώ είναι και μία φθηνή λύση για να αποφευχθούν τα φανάρια ή οι ανεφάρμοστοι κυκλικοί κόμβοι.
Η ιδέα της διασταύρωσης όπου όλοι οι οδηγοί υποχρεώνονται να σταματήσουν πριν προχωρήσουν δεν είναι νέα. Εμφανίστηκε και δοκιμάστηκε μαζικά στην Αμερική τον 20ό αιώνα ως φτηνή, απλή λύση για αστικές και προαστιακές διασταυρώσεις όπου η τοποθέτηση φαναριών δεν ήταν δικαιολογημένη.
