Ελαστικά παντός καιρού: Γιατί είναι ιδανικά για την Ελλάδα;

Η επιλογή ελαστικών είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κάθε οδηγός, είτε κινείται στην πόλη είτε ταξιδεύει συχνά. Ιδίως τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, με τις πρώτες βροχές και τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους, η επιλογή του σωστού ελαστικού είναι επιβεβλημένη.