Αυτα τα αυτοκίνητα «κόβονται» για θόρυβο

Οι αυστηρότεροι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θορύβου από το 2026 αναγκάζουν τη Mercedes-AMG να σταματήσει την παραγωγή αρκετών από τα πιο «εκρηκτικά» μοντέλα της.

Η Mercedes-AMG ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει αρκετά από τα πιο θορυβώδη τετρακίνητα και τετρακύλινδρα μοντέλα της, καθώς οι νέοι κανονισμοί θορύβου UN-R51.03 “Phase 3”, που θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2026, επιβάλλουν δραστικά χαμηλότερα όρια εξωτερικού θορύβου στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ΕΕ.

