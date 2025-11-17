Αυτα τα αυτοκίνητα «κόβονται» για θόρυβο

Η Mercedes-AMG ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει αρκετά από τα πιο θορυβώδη τετρακίνητα και τετρακύλινδρα μοντέλα της, καθώς οι νέοι κανονισμοί θορύβου UN-R51.03 “Phase 3”, που θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2026, επιβάλλουν δραστικά χαμηλότερα όρια εξωτερικού θορύβου στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ΕΕ.