Tέλος στο χάρτινο δίπλωμα: Πώς γίνεται άμεσα η αντικατάσταση

Παρότι η ψηφιοποίηση των αδειών οδήγησης προχωρά, πολλοί οδηγοί κρατούν ακόμη το γνώριμο χάρτινο δίπλωμα. Ωστόσο, αυτό παύει να ισχύει οριστικά στις 19 Ιανουαρίου 2033, ενώ για ορισμένες ηλικιακές ομάδες (κυρίως άνω των 65 ετών) η αλλαγή μπορεί να απαιτηθεί νωρίτερα.