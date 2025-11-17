Πόσα ευρώ γλιτώνω το μήνα αν έχω ηλεκτρικό (video)
Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι πια μόνο θέμα περιβάλλοντος ή τεχνολογίας, αλλά και καθαρά οικονομικό ζήτημα. Οι διαφορές στο κόστος καυσίμου ανάμεσα σε ένα ηλεκτρικό και ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο γίνονται ολοένα και πιο μεγάλες.
Η εξοικονόμηση που πετυχαίνει ένας οδηγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου όταν φορτίζει στο σπίτι, με νυχτερινό τιμολόγιο και χαμηλή χρέωση κιλοβατώρας, δεν είναι απλώς σημαντική. Είναι τέτοια που μπορεί να «χρηματοδοτήσει» ουσιαστικά την αγορά του ίδιου του αυτοκινήτου. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή όταν συγκριθεί το μηνιαίο ενεργειακό κόστος ενός ηλεκτρικού με αυτό ενός βενζινοκίνητου 1.400 κ.εκ. πενταετίας, για έναν οδηγό που διανύει περίπου 1.000 χιλιόμετρα τον μήνα. Φυσικά και οι διαφορές ανεβαίνουν αν πρόκειται για παλαιότερο της 5ετίας αυτοκίνητο.
Το βενζινοκίνητο χρειάζεται περίπου 70 λίτρα καυσίμου τον μήνα....
