Πότε θα αποσυρθεί υποχρεωτικά το αυτοκίνητό σου;

Όχι απλώς η εμπλοκή της τεχνολογίας και των εκπομπών, αλλά και η ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους μπαίνουν στο στόχαστρο. Το γεγονός ότι ο ελληνικός στόλος οχημάτων έχει μέση ηλικία που ξεπερνά τα 17 έτη τοποθετεί τη χώρα σε θέση προβληματισμού.

Σύμφωνα με έγγραφα που αφορούν τη νέα πρόταση του κανονισμού για τα «τέλη ζωής οχημάτων» (End - Life Vehicles Regulation), ένα όχημα θεωρείται «ανεπανόρθωτο» όταν δεν μπορεί να επισκευασθεί με τρόπο οικονομικά βιώσιμο — κατάσταση στην οποία ενδέχεται να υποχρεωθεί η απόσυρσή του. Το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο εισάγει σαφέστερα κριτήρια για το πότε ένα όχημα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως πέρα από χρήση.

Σε παράλληλο άξονα, η Ε.Ε. παραμένει δεσμευμένη στο στόχο να απαγορευθεί η πώληση νέων οχημάτων με εκπομπές CO₂ έως το 2035, μέτρο που λειτουργεί ως «όχημα» για πιο ευρεία στρατηγική μετάβασης. Ωστόσο, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξουν αναπροσαρμογές ή «χαλάρωση» σε κάποιες πτυχές, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν για καθυστερήσεις και οι πολιτικές αντιστάσεις εντείνονται.