Έπεσε και το τελευταίο κάστρο ή...

Και όταν μια εταιρεία σαν τη McLaren μπαίνει στο παιχνίδι, τότε ξέρεις ότι δεν μιλάμε απλώς για μια τάση, αλλά για μια πραγματική ανατροπή στην παγκόσμια αυτοκίνηση.

Με τα SUV να έχουν φτάσει στο 50% των πωλήσεων σε όλο τον κόσμο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν να αγνοήσουν άλλο αυτό το κύμα. Τα SUV δεν είναι πια «μόδα». Είναι η χρυσή ευκαιρία για ανάπτυξη, κερδοφορία και διεύρυνση κοινού, ακόμη και για τα πιο εξειδικευμένα brands.

Πάμε λοιπόν στο video να δούμε γιατί τα SUV έχουν γίνει το απόλυτο όπλο των εταιρειών και τι μπορεί να σημαίνει ένα McLaren SUV για το μέλλον της μάρκας — αλλά και για ολόκληρη την κατηγορία των super SUVs.