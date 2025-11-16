Αυτοί είναι οι 5 πιο «cool» επιλογείς σχέσεων στην ιστορία

Υπήρξε μία εποχή που το πάτημα ενός πεντάλ δεν αρκούσε και ο επιλογέας αλλαγής ταχυτήτων δεν ήταν απλώς μηχανικό εξάρτημα, αλλά το «νευρικό» άκρο που ένωνε τον οδηγό με το αυτοκίνητο.