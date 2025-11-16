Ελλάδα: Sold out οι Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren και Rolls-Royce
Ελλάδα: Sold out οι Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren και Rolls-Royce
Ferrari, Lamborghini μέχρι και Rolls Royce πωλούνται ως καινούργια αλλά και μεταχειρισμένα στην Ελλάδα…
UPD:
Οι πωλήσεις των ακριβών και σπορ αυτοκινήτων στην Ελλάδα κινούνται αρκετά καλά, γεγονός που αποτυπώνεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα