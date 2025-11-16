Όλα όσα γνωρίζουμε για την καινούργια BMW X7
Το μεγαλύτερο SUV της BMW δέχεται ριζικές αλλαγές, στις οποίες οποίες περιλαμβάνεται η φιλοσοφία σχεδιασμού Neue Klasse και μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.
Το μεγαλύτερο SUV της BMW δέχεται ριζικές αλλαγές, στις οποίες οποίες περιλαμβάνεται η φιλοσοφία σχεδιασμού Neue Klasse και μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.
Η BMW ετοιμάζει την επόμενη γενιά της X7 -με κωδική ονομασία G67- εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τη βαυαρική μάρκα, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη ναυαρχίδα της που θα ενσωματώνει πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Neue Klasse.
Επιπλέον, θα αποκτήσει για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με το όνομα iX7. Οι πρώτες φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο αποκαλύπτουν ένα πρωτότυπο που ενσαρκώνει πλήρως τη φιλοσοφία Neue Klasse, με πολλά χαρακτηριστικά να θυμίζουν έντονα τη νέα iX3.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr