Το θρυλικό supercar που πωλείται για πάνω από 18 εκατ. ευρώ!
Η McLaren F1 #014, βγαίνει στη δημοπρασία της RM Sotheby’s στο Άμπου Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου 2025.
UPD:
Με υπογραφές Σουμάχερ και Χάμιλτον, σπάνιο High-Downforce-kit και πλήρη τεκμηρίωση, αναμένεται να τινάξει τη μπάνκα στον αέρα.
