Σάλος με το νέο σκάνδαλο του Ίλον Μασκ
Σάλος με το νέο σκάνδαλο του Ίλον Μασκ
Το όραμα του Μασκ για έναν «καθαρότερο, ταχύτερο κόσμο» φαίνεται πως βυθίστηκε προσωρινά στη λάσπη. Κυριολεκτικά.
Μπορεί το όνομα του Ίλον Μασκ να συνδέεται με πυραύλους, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και… διαστημικά όνειρα, όμως αυτή τη φορά ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας για κάτι πολύ πιο γήινο και βρώμικο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα