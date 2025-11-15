Οδηγούμε την εκρηκτική Ducati Multistrada V4 S - Το κόστος της στην Ελλάδα

Ανέκαθεν είχα έναν θαυμασμό για τις συμφωνικές ορχήστρες και κάθε φορά που φεύγω από ένα κονσέρτο έχω αυτή την ίδια απορία: Πως γίνεται ο μαέστρος να μπορεί να ελέγξει με τέτοια τελειότητα σχεδόν 100 όργανα τα οποία χειρίζονται 100 διαφορερικοί χαρακτήρες ανθρώπων;