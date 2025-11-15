Η Harley-Davidson άνοιξε το νέο της «σπίτι» στην Αττική
NEWSAUTO.GR

Η Harley-Davidson άνοιξε το νέο της «σπίτι» στην Αττική

Καλωσόρισμα με ένα εντυπωσιακό opening event γεμάτο λάμψη, ήχο και πάθος για δύο τροχούς.

Η Harley-Davidson άνοιξε το νέο της «σπίτι» στην Αττική
UPD:
Η Harley-Davidson Athens, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, γιόρτασε με κάθε επισημότητα τα εγκαίνια του νέου της καταστήματος στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης