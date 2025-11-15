Η Harley-Davidson άνοιξε το νέο της «σπίτι» στην Αττική

Η Harley-Davidson Athens, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, γιόρτασε με κάθε επισημότητα τα εγκαίνια του νέου της καταστήματος στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί.