Ποιες καινοτομίες φέρνει η νέα ναυαρχίδα της BMW;

Η BMW ετοιμάζει την επόμενη γενιά της X7 -με κωδική ονομασία G67- εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τη βαυαρική μάρκα, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη ναυαρχίδα της που θα ενσωματώνει πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Neue Klasse.