Δοκιμάζουμε το υβριδικό Nissan X-Trail - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό Nissan X-Trail - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η νέα γενιά του X-Trail της Nissan είναι εδώ με διάθεση να διεκδικήσει δάφνες στην κατηγορία, μπαίνοντας με ένα ιδιαίτερο τρόπο στην εποχή του εξηλεκτρισμού των μετακινήσεων.

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Nissan X-Trail - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Φανταστείτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο (αν και πρακτικά μιλάμε για ένα ηλεκτροϋβριδικό σε σειρά) που δεν έχει πρίζα για να φορτίζει, καθώς αυτό είναι το concept πίσω από τη δημιουργία της καινούργιας γενιάς του X-Trail.

