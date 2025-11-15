Newsauto Talks: Λειτουργούν τα 30 ραντάρ στην Αττική Οδό;

Σύμφωνα με τον διοικητή της Τροχαίας Αττικής Οδού, Ευάγγελο Κουντρομιχάλη, όλες οι κάμερες ταχύτητας στον αστικό αυτοκινητόδρομο είναι ενεργές, σε πλήρη λειτουργία και βεβαιώνουν καθημερινά παραβάσεις. Η εικόνα του «νεκρού» ραντάρ ανήκει στο παρελθόν.

Σε παρέμβασή του στο Newsauto Talks, ο επικεφαλής της υπηρεσίας ξεκαθάρισε ότι το δίκτυο των καμερών της Αττικής Οδού δεν είναι «διακοσμητικό», αλλά ένα από τα βασικά εργαλεία της τροχαίας αστυνόμευσης στον πιο φορτισμένο αυτοκινητόδρομο της χώρας, με περίπου 300.000 διελεύσεις οχημάτων την ημέρα.

Ποιες είναι οι κάμερες της Τροχαίας Αττικής Οδού και πόσες λειτουργούν

Όταν μιλάμε για τις «κάμερες της Τροχαίας Αττικής Οδού» δεν εννοούμε τις κάμερες κυκλοφορίας που δείχνουν την κίνηση στα κέντρα ελέγχου. Πρόκειται για τις σταθερές φωτογραφικές κάμερες με ενσωματωμένα ραντάρ ταχύτητας, που καταγράφουν την πινακίδα του οχήματος όταν ο οδηγός ξεπεράσει το όριο και αποστέλλουν τα δεδομένα απευθείας στην Τροχαία.

Το δίκτυο αυτό είναι εγκατεστημένο σε 15 καίρια σημεία κατά μήκος της Αττικής Οδού και της Περιφερειακής Υμηττού. Σε κάθε σημείο δεν υπάρχει μία μόνο κάμερα, αλλά δύο ή τρεις «κεφαλές», ανάλογα με τον αριθμό των λωρίδων, ώστε να καλύπτεται πλήρως το πλάτος του δρόμου. Συνολικά, υπάρχουν 30 κάμερες που «βλέπουν» όλες τις λωρίδες, μπροστά και πίσω από τις γέφυρες σήμανσης.





