Video: Δοκιμάζουμε το Letbe Velocity 125
NEWSAUTO.GR

Video: Δοκιμάζουμε το Letbe Velocity 125

Οδηγούμε το νέο scooter της Letbe το οποίο μας αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις μπαίνει στην αγορά με αξιώσεις.

Video: Δοκιμάζουμε το Letbe Velocity 125
Η κατηγορία των scooter 125 κ.εκ. με 16άρι εμπρός τροχό είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μια λοιπόν νέα έλευση στην κατηγορία ποτέ δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ιδιαίτερα όταν έχει πίσω της μια εταιρεία που ξέρει από επιτυχίες όπως η Muvus (βλέπε CFMoto και Roayl Enfield).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης