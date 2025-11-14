Video: Δοκιμάζουμε το Letbe Velocity 125

Η κατηγορία των scooter 125 κ.εκ. με 16άρι εμπρός τροχό είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μια λοιπόν νέα έλευση στην κατηγορία ποτέ δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ιδιαίτερα όταν έχει πίσω της μια εταιρεία που ξέρει από επιτυχίες όπως η Muvus (βλέπε CFMoto και Roayl Enfield).