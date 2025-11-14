Video: Δοκιμάζουμε το Letbe Velocity 125
Video: Δοκιμάζουμε το Letbe Velocity 125
Οδηγούμε το νέο scooter της Letbe το οποίο μας αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις μπαίνει στην αγορά με αξιώσεις.
Η κατηγορία των scooter 125 κ.εκ. με 16άρι εμπρός τροχό είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μια λοιπόν νέα έλευση στην κατηγορία ποτέ δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ιδιαίτερα όταν έχει πίσω της μια εταιρεία που ξέρει από επιτυχίες όπως η Muvus (βλέπε CFMoto και Roayl Enfield).
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα