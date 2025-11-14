Γιατί οι οθόνες των αυτοκινήτων μπαίνουν στο περιθώριο;
Γιατί οι οθόνες των αυτοκινήτων μπαίνουν στο περιθώριο;
Οι νέοι κανονισμοί του Euro NCAP αλλάζουν τα δεδομένα στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς το design και οι οθόνες αφής μπορεί να αποτελέσουν ελάττωμα στη συνολική βαθμολόγηση.
UPD:
Για χρόνια, η απόκτηση πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP αποτελούσε κορυφαίο διαφημιστικό επιχείρημα για κάθε μάρκα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα